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Соковыжималка центробежная Scarlett JE-50S53

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Соковыжималка центробежная Scarlett JE-50S53
Соковыжималка центробежная Scarlett JE-50S53
Соковыжималка центробежная Scarlett JE-50S53
Соковыжималка центробежная Scarlett JE-50S53
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 115142
Производитель: Scarlett
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 290₽
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В магазинах:
мало
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Соковыжималка центробежная Нептун КАЖИ 332215.001
Соковыжималка центробежная Нептун КАЖИ 332215.001
4 490₽
Характеристики
Тип
центробежная
Цвет
серебристый
Объем резервуара для сока, мл
600
Объем резервуара для мякоти, мл
1000
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
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В сравнение
В избранное
4 290₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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