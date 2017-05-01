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Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829

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Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 114971
Производитель: Polaris
Гарантия: 12 мес.
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4 790₽
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В рассрочку за 1 440 ₽

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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
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Соковыжималка шнековая Endever SIGMA-89
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Соковыжималка шнековая Endever SIGMA-89
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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S46
5 290₽
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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S46
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Соковыжималка центробежная Нептун КАЖИ 332215.001
4 790₽
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Соковыжималка центробежная Нептун КАЖИ 332215.001
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Соковыжималка шнековая BRAYER BR1701
4 990₽
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Соковыжималка шнековая BRAYER BR1701
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Соковыжималка шнековая BRAYER 1706BR
5 290₽
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Соковыжималка центробежная BRAYER 1707BR
4 550₽
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Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1127
3 890₽
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Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1127
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Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S28
5 190₽
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Соковыжималка центробежная Scarlett SC-JE50S28
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Соковыжималка шнековая Endever VLK Profi-3100
4 990₽
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Соковыжималка центробежная BQ J1007
5 690₽
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Соковыжималка центробежная BQ J1007
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Соковыжималка шнековая Kitfort КТ-1161
4 490₽
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Соковыжималка шнековая Kitfort КТ-1161
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Соковыжималка шнековая BQ J2003
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Соковыжималка шнековая BQ J2003
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Соковыжималка шнековая Kitfort КТ-1152
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Соковыжималка центробежная Zigmund & Shtain EJ-757
4 490₽
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Соковыжималка центробежная Zigmund & Shtain EJ-757
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Соковыжималка шнековая BRAYER BR1706
4 250₽
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Соковыжималка шнековая BRAYER BR1706
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Соковыжималка центробежная Galaxy GL0809
4 590₽
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Соковыжималка центробежная Galaxy GL0809
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
4 990₽
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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
3 990₽
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Соковыжималка шнековая Endever SIGMA-89
Соковыжималка шнековая Endever SIGMA-89
4 990₽
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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S46
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S46
5 290₽
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
4 290₽
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Соковыжималка центробежная Нептун КАЖИ 332215.001
Соковыжималка центробежная Нептун КАЖИ 332215.001
4 790₽
Характеристики
Тип
центробежная
Объем резервуара для сока, мл
350
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Ширина горловины, мм
65
Количество скоростей
2
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В сравнение
В избранное
4 790₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 440 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?