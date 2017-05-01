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Соковыжималка центробежная Polaris PEA 0829
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Код товара: 114971
Производитель: Polaris
Гарантия: 12 мес.
4 790₽
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бесплатно,в 4 магазинах
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 350
- Мощность, Вт
- 800
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Ширина горловины, мм
- 65
- Количество скоростей
- 2
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