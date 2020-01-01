Соковыжималка центробежная Moulinex JU420D10
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Код товара: 109191
Производитель: Moulinex
В наличии
В наличии
4 490₽
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 950
- Мощность, Вт
- 400
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Импульсный режим
- нет
- Ширина горловины, мм
- 60
- Количество скоростей
- 2
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