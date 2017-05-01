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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
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Код товара: 106940
Производитель: Scarlett
Гарантия: 12 мес.
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Объем резервуара для сока, мл
- 350
- Мощность, Вт
- 850
- Материал корпуса
- металл
- Ширина горловины, мм
- 65
- Количество скоростей
- 2
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