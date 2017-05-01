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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15

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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S15
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106940
Производитель: Scarlett
Гарантия: 12 мес.
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3 990₽
47
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Соковыжималка центробежная BRAYER 1707BR
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Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1127
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1127
3 890₽
Характеристики
Тип
шнековая
Объем резервуара для сока, мл
350
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
металл
Ширина горловины, мм
65
Количество скоростей
2
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3 990₽
47
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 1 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

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