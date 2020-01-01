Соковыжималка Moulinex ZU 255B10
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Код товара: 103731
Производитель: Moulinex
мало
мало
15 550₽
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Цвет
- серый, черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 800
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 800
- Мощность, Вт
- 200
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Импульсный режим
- нет
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 60
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