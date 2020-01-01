Соковыжималка для цитрусовых Braun CJ3000
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Код товара: 103328
Производитель: Braun
мало
мало
1 590₽
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Характеристики
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- Тип
- для цитрусовых
- Цвет
- черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 350
- Мощность, Вт
- 20
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Особенности
- индикатор уровня сока, регулировка количества мякоти, реверс, импульсный режим
- Количество скоростей
- 1
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