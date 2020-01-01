Фритюрница Kitfort
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
6 790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем масла, л
- 5
- Вместимость картофельных ломтиков, кг
- 1.25
- Съемная чаша
- есть
- Фильтр против запаха
- есть
- Мощность, Вт
- 3270
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Приготовление фондю
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.