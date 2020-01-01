Фритюрница Kitfort KT-2023
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3 990₽
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Характеристики
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- Объем масла, л
- 3.3
- Вместимость картофельных ломтиков, кг
- 0.8
- Съемная чаша
- есть
- Мощность, Вт
- 2180
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Приготовление фондю
- нет
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