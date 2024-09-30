Фритюрница Centek CT-1431
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Код товара: 92154
Производитель: Centek
4 190₽
50
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В магазинах:
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Характеристики
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- Объем масла, л
- 3.5
- Вместимость картофельных ломтиков, кг
- 1
- Съемная чаша
- есть
- Управление
- механическое
- Таймер
- нет
- Мощность, Вт
- 1800
- Дополнительные функции
- регулировка температуры масла
- Особенности
- индикатор работы/нагрева, ненагревающийся корпус, нескользящие ножки, смотровое окно, съемная чаша, фильтр против запаха
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь, пластик
- Страна производитель
- Китай
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