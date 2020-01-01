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Фритюрницы
Фритюрница Kitfort KT-2017

Фритюрница Kitfort KT-2017

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Фритюрница Kitfort KT-2017
Фритюрница Kitfort KT-2017
Фритюрница Kitfort KT-2017
Фритюрница Kitfort KT-2017
Фритюрница Kitfort KT-2017
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 82844
Производитель: Kitfort
подарок
31 декабря
31 декабря
2 890₽
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Объем масла, л
1.5
Вместимость картофельных ломтиков, кг
0.38
Съемная чаша
нет
Фильтр против запаха
нет
Мощность, Вт
900
Приготовление фондю
нет
Материал корпуса
нержавеющая сталь
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В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
2 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа