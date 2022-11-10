Фритюрница Kitfort КТ-2009
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2 690₽
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Характеристики
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- Объем масла, л
- 1
- Съемная чаша
- нет
- Управление
- механическое, 130-190°C, индикатор работы/нагрева
- Мощность, Вт
- 1000
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
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Вопросы и ответы
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З
Зама
10 ноября 2022
Почему я не могу оставит отзыв на этот товар на протяжении месяца?
1
0 0
Г
Гость 69
11.11.2022 17:55:28
Зама, Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
З
Зама
10 ноября 2022
Почему я не могу оставит отзыв на этот товар на протяжении месяца?
1
0
0