Фритюрница Endever FR-110
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Код товара: 73456
Производитель: Endever
31 декабря
31 декабря
3 090₽
3 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Объем масла, л
- 2.5
- Управление
- механическое, 150-190°С, индикатор работы/нагрева
- Фильтр против запаха
- нет
- Мощность, Вт
- 1800
- Приготовление фондю
- нет
- Материал корпуса
- пластик
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