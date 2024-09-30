Фритюрница Kitfort КТ-2011
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Код товара: 132277
Производитель: Kitfort
2 890₽
34
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Характеристики
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- Объем масла, л
- 1.5
- Вместимость картофельных ломтиков, кг
- 0.25
- Съемная чаша
- нет
- Управление
- механическое
- Таймер
- нет
- Мощность, Вт
- 1200
- Дополнительные функции
- регулировка температуры масла
- Особенности
- индикатор работы/нагрева, нескользящие ножки
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Страна производитель
- Китай
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