Фритюрница Sinbo SCO 5050
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Код товара: 1016
Производитель: Sinbo
мало
мало
3 990₽
4 490₽
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Характеристики
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- Объем масла, л
- 3
- Съемная чаша
- есть
- Материал корпуса
- пластик
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