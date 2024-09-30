Конвективная сушилка Ротор Дива СШ-007-06 бежевый
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Код товара: 94423
Производитель: Ротор
4 890₽
58
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Конвективная сушилка
- Управление
- механическое
- Цвет
- бежевый
- Количество поддонов
- 5
- Мощность, Вт
- 520
- Максимальная загрузка, кг
- 3
- Объем, л
- 20
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Температура сушки
- до 70 °C
- Материал корпуса
- пластик
- Материал поддонов
- непрозрачный пластик
- Таймер
- нет
- Страна производитель
- Россия
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