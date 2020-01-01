Конвективная сушилка Ротор Дива СШ-007-10 прозрачный
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Код товара: 91846
Производитель: Ротор
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Конвективная сушилка
- Управление
- механическое
- Цвет
- прозрачный
- Количество поддонов
- 3
- Высота поддона, мм
- 45
- Мощность, Вт
- 520
- Объем, л
- 20
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Температура сушки
- 30 - 70 °C
- Материал корпуса
- пластик
- Материал поддонов
- прозрачный пластик
- Защита от перегрева
- есть
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