Упаковщик вакуумный Redmond RVS-M020
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Код товара: 88506
Производитель: Redmond
мало
мало
6 990₽
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Характеристики
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- Тип
- вакууматор
- Управление
- электронное
- Мощность, Вт
- 250
- Индикатор включения
- есть
- Дополнительная информация
- сервисная книжка, книга "50 рецептов", пакеты 28см х 40см – 8 шт, пакеты 22см х 30см – 10 шт
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