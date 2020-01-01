Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904
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В наличии
В наличии
13 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Сушилка для овощей и фруктов
- Управление
- электронное
- Количество поддонов
- 6
- Высота поддона, мм
- 30
- Мощность, Вт
- 500
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Температура сушки
- 35 - 70 °C
- Материал поддонов
- металл
- Дисплей
- есть
- Таймер
- есть
- Индикатор включения
- есть
- Дополнительная информация
- 1 поддон для жидкости, 1 сетка; таймер на 19,5 часов с шагом 30 минут
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