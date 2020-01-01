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Сушилки для овощей и фруктов
Сушилка д/овощей Ротор Дива СШ-007-04, 5 поддонов

Сушилка д/овощей Ротор Дива СШ-007-04, 5 поддонов

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Сушилка д/овощей Ротор Дива СШ-007-04, 5 поддонов
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Код товара: 61642
Производитель: Ротор
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4 490₽
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О товаре
конвективная сушилка, механическое управление, мощность 520 Вт, число поддонов: 5, регулировка температуры сушки
Характеристики
Тип
Конвективная сушилка
Управление
механическое
Количество поддонов
5
Мощность, Вт
520
Объем, л
20
Регулировка температуры сушки
есть
Материал поддонов
непрозрачный пластик
Дополнительная информация
также комплектуется 3 поддонами
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мало
мало
4 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа