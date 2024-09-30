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Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый

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Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
5 отзывов
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Код товара: 141269
Производитель: Kitfort
5
5 отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

15 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1932 черный
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1924 серебристый
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1981
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1932 черный
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1932 черный
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1908 черный
15 990₽
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 серебристый
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 серебристый
14 990₽
149
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1981
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1981
12 490₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1947 серебристый
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1947 серебристый
14 990₽
Характеристики
Тип
Конвективная сушилка
Управление
электронное
Цвет
серебристый, черный
Количество поддонов
6
Мощность, Вт
650
Регулировка температуры сушки
есть
Температура сушки
35 - 75 °C
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Таймер
есть
Длина сетевого шнура, м
0.95
Дополнительная информация
в комплекте также 6 поддонов для жидкости и 6 сеток для мелких продуктов
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Отзывы 5
5
5 отзывов
Общий рейтинг
5 отзывов
5
5 звезд
5
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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Г
Г
Гость 055805100
10 июня 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Красивый дизайн, удобный в использовании. Рекомендую. Хорошо сушит
Недостатки
Нет
Ответить
0 0
Г
Г
Гость 055805100
10 июня 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Красивый дизайн, удобный й использовании, хорошо сушит. Рекомендую
Недостатки
Недостатков нету
Ответить
0 0
Г
Гость 055805100
10 июня 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Красивый дизайн, удобный в использовании. Рекомендую. Хорошо сушит
Недостатки
Нет
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В избранное
15 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа