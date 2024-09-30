Конвективная сушилка Kitfort КТ-1911 серебристый
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Код товара: 141269
Производитель: Kitfort
15 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Конвективная сушилка
- Управление
- электронное
- Цвет
- серебристый, черный
- Количество поддонов
- 6
- Мощность, Вт
- 650
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Температура сушки
- 35 - 75 °C
- Материал корпуса
- металл
- Материал поддонов
- металл
- Таймер
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.95
- Дополнительная информация
- в комплекте также 6 поддонов для жидкости и 6 сеток для мелких продуктов
Отзывы 5
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Г
Г
Гость 055805100
10 июня 2024
Достоинства
Красивый дизайн, удобный в использовании. Рекомендую. Хорошо сушит
Недостатки
Нет
Г
Г
Гость 055805100
10 июня 2024
Достоинства
Красивый дизайн, удобный й использовании, хорошо сушит. Рекомендую
Недостатки
Недостатков нету
Г
Гость 055805100
10 июня 2024
Достоинства
Красивый дизайн, удобный в использовании. Рекомендую. Хорошо сушит
Недостатки
Нет
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