Конвективная сушилка Kitfort КТ-1905 черный
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Код товара: 132263
Производитель: Kitfort
-36%
9 990₽
15 590₽
119
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Характеристики
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- Тип
- Конвективная сушилка
- Управление
- электронное
- Цвет
- черный
- Количество поддонов
- 6
- Высота поддона, мм
- 30
- Мощность, Вт
- 500
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Температура сушки
- 35 - 70 °C
- Материал корпуса
- металл
- Материал поддонов
- прозрачный пластик
- Таймер
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.15
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- 6 пластиковых поддонов, 6 поддонов с бортиками для пастилы и 6 сеток; таймер на 19,5 часов с шагом 30 минут
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