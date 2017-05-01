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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1914 серебристый
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Код товара: 114711
Производитель: Kitfort
4 890₽
5 490₽
58
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 240
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