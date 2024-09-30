Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1912 серебристый
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Код товара: 110641
Производитель: Kitfort
4 190₽
50
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Сушилка для овощей и фруктов
- Управление
- механическое
- Цвет
- серебристый, черный
- Количество поддонов
- 5
- Высота поддона, мм
- 15
- Мощность, Вт
- 250
- Максимальная загрузка, кг
- 3.5
- Особенности
- защита от перегрева, индикация включения, регулировка высоты поддона
- Дополнительные функции
- приготовление пастилы
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Температура сушки
- 35 - 70 °C
- Материал корпуса
- металл
- Материал поддонов
- прозрачный пластик
- Таймер
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 0.97
- Дополнительная информация
- на передней панели есть регулятор, с помощью которого вы можете установить температуру в диапазоне 35–70 оС.
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