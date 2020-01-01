Конвективная сушилка Gorenje FDK500GCW белый
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Код товара: 104982
Производитель: Gorenje
мало
мало
4 590₽
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Характеристики
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- Тип
- Конвективная сушилка
- Управление
- электронное
- Цвет
- белый
- Количество поддонов
- 5
- Мощность, Вт
- 380
- Объем, л
- 17.5
- Регулировка температуры сушки
- есть
- Регулировка высоты поддона
- есть
- Температура сушки
- 35 - 70 °C
- Материал корпуса
- пластик
- Материал поддонов
- прозрачный пластик
- Дисплей
- есть
- Таймер
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.1
- Дополнительная информация
- Устойчивые резиновые ножки
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