Плита индукционная Galaxy GL 3053
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Код товара: 93858
Производитель: Galaxy
2 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Варочная панель
- индукционная
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Номинальная потребляемая мощность
- 2 кВт
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