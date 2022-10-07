Плита электрическая Galaxy GL 3054
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Код товара: 91596
Производитель: Galaxy
мало
мало
2 690₽
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Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное, переключатели: сенсорные, дисплей, таймер
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Материал рабочей поверхности
- стеклокерамика
- Защитное отключение
- есть
- Ширина, см
- 30
- Глубина, см
- 36
- Высота, см
- 5.5
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 98
7 октября 2022
Как работает данная плитка?
1
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:51:49
Гость 98, Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Г
Гость 98
7 октября 2022
Как работает данная плитка?
1
0
0