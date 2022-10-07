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Настольные плиты
Плита электрическая Galaxy GL 3054

Плита электрическая Galaxy GL 3054

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Плита электрическая Galaxy GL 3054
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Код товара: 91596
Производитель: Galaxy
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2 690₽
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Характеристики
Варочная панель
электрическая
Духовка
отсутствует
Цвет
черный
Управление
электронное, переключатели: сенсорные, дисплей, таймер
Максимальная потребляемая мощность, Вт
2000
Материал рабочей поверхности
стеклокерамика
Защитное отключение
есть
Ширина, см
30
Глубина, см
36
Высота, см
5.5
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Вопросы и ответы
Г
Гость 98
7 октября 2022
Как работает данная плитка?
1 Ответить
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:51:49
Гость 98, Здравствуйте! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 98
7 октября 2022
Как работает данная плитка?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
мало
мало
2 690₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа