Плита электрическая Kitfort KT-108
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31 декабря
31 декабря
3 490₽
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Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Управление
- электронное, переключатели: поворотные, дисплей, таймер
- Электроподжиг
- нет
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Дополнительная информация
- для индукционной плиты подходит посуда с дном из ферромагнитных материалов: стальная, чугунная, эмалированная, посуда из нержавеющей стали, а также любая другая, предназначенная для индукционного нагрева; плита выдерживает вес не более 10 кг; рекомендуемый диаметр дна используемой посуды: от 12 до 26 см
- Цвет
- серебристый
- Материал рабочей поверхности
- стеклокерамика
- Защитное отключение
- есть
- Ширина, см
- 29
- Глубина, см
- 38.5
- Высота, см
- 6.5
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