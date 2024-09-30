Плита электрическая Kitfort KT-106
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3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное, переключатели: сенсорные, дисплей, таймер
- Электроподжиг
- нет
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Дополнительная информация
- 10 мощностных и 10 температурных режимов работы; 5 предустановленных программ (базовая, жарка, каша, суп, молоко); рекомендуемый диаметр дна используемой посуды от 12 до 26 см.
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