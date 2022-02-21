Плита электрическая Злата 214Т
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Код товара: 75136
Производитель: Злата
мало
мало
2 390₽
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Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Управление
- механическое, переключатели: поворотные
- Электроподжиг
- нет
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Номинальная потребляемая мощность
- 2 кВт
- Цвет
- черный
- Материал рабочей поверхности
- эмалированная сталь
- Защитное отключение
- нет
- Ширина, см
- 50
- Глубина, см
- 30
- Высота, см
- 8
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Вопросы и ответы
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Ш
Шавкат Дадобоев
21 февраля 2022
Цена с доставкой
1
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05.ru
21.02.2022 11:58:40
Добрый день! Доставка по Махачкале и Каспийску бесплатная Для оформления напишите в наш чат, мы Вам оформим
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0 0
Ш
Шавкат Дадобоев
21 февраля 2022
Цена с доставкой
1
0
0