Плита электрическая Endever IP-35
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Код товара: 61744
Производитель: Endever
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мало
2 990₽
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О товаре
тип: электрическая, цвет плиты: чёрный, ширина: 28 см, рабочая поверхность: стеклокерамика, тип варочной панели: электрическая, тип духовки: нет, число индукционных конфорок: 1
Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Управление
- электронное, переключатели: сенсорные, дисплей, таймер
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Материал рабочей поверхности
- стеклокерамика
- Защитное отключение
- есть
- Ширина, см
- 28
- Глубина, см
- 32
- Высота, см
- 5.8
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