Плита индукционная Endever IP-26
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3 290₽
3 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
тип: электрическая, цвет плиты: чёрный, ширина: 28 см, рабочая поверхность: стеклокерамика, тип варочной панели: электрическая, тип духовки: нет, число индукционных конфорок: 1
Характеристики
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- Варочная панель
- индукционная
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Номинальная потребляемая мощность
- 2 кВт
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