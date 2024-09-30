Плита газовая GEFEST 700-02
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Код товара: 31045
Производитель: GEFEST
2 490₽
29
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В магазинах:
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2 590₽
Характеристики
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- Варочная панель
- газовая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- коричневый
- Управление
- механическое
- Электроподжиг
- нет
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