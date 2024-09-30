Плита газовая Мечта 100М
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 156350
Производитель: Мечта
2 150₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Плита электрическая Мечта 111Т
2 150₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Плита электрическая Злата 214Т
2 390₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Плита газовая GEFEST 700-02
2 490₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
12%
Плита газовая GEFEST 700-03
2 290₽
2 590₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
17%
Плита индукционная Kitfort КТ-137
2 490₽
2 990₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Плита индукционная Kitfort КТ-133
2 190₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Варочная панель
- газовая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое, переключатели: поворотные
- Электроподжиг
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.