Плита электрическая Kitfort КТ-125
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Код товара: 138568
Производитель: Kitfort
3 990₽
47
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Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное, переключатели: сенсорные, дисплей, таймер
- Электроподжиг
- нет
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 1800
- Номинальная потребляемая мощность
- 1.8 кВт
- Дополнительная информация
- диаметр дна посуды от 12 до 18 см, длина шнура 1.2 м, блокировка кнопок, таймер на 24 часа
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