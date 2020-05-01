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Плита электрическая Hyundai HYC-0104
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Код товара: 119370
Производитель: Hyundai
4 990₽
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Варочная панель
- электрическая
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Материал рабочей поверхности
- стеклокерамика
- Общее количество конфорок
- 1
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