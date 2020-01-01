Плита электрическая Мечта 111Т BN
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Код товара: 1084
Производитель: Мечта
мало
мало
1 990₽
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О товаре
электрическая, эмалированная рабочая поверхность, без духовки, 31.5x30x5.5см, коричневый
Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Управление
- механическое, переключатели: поворотные
- Электроподжиг
- нет
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 1000
- Номинальная потребляемая мощность
- 1 кВт
- Цвет
- коричневый
- Материал рабочей поверхности
- эмалированная сталь
- Защитное отключение
- нет
- Ширина, см
- 31
- Глубина, см
- 30.5
- Высота, см
- 5.5
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