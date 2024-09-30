Плита электрическая Злата 114Т
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1 450₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
электрическая, эмалированная рабочая поверхность, без духовки, 27.5x30x8см, белый
Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- белый
- Управление
- механическое, переключатели: поворотные
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 1000
- Номинальная потребляемая мощность
- 1 кВт
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