Плита электрическая Мечта 212Т
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3 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Варочная панель
- электрическая
- Духовка
- отсутствует
- Цвет
- черный
- Управление
- механическое, переключатели: поворотные
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Дополнительная информация
- регулирование мощности электроконфорок - ступенчатое; 4 ступени переключения мощности; тип электроконфорок - ТЭН, мощность одной конфорки - 1 кВт
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
У
У
Уланбеков Нажбула Русланович
3 октября 2022
У
Уланбеков Нажбула Русланович
3 октября 2022
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