Чайник электрический Kitfort КТ-641 серебристый

Достоинства

Чайник очень хорошо и быстро кипятит воду. Эргономичная ручка,не нагревается.Очень красивая синяя подсветка придающая чайнику ещё больший приятный внешний вид .Кнопка открытия крышки чайника имеет приятное нажатие и удобство.