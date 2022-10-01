Чайник электрический Kitfort КТ-641 серебристый
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Код товара: 99721
Производитель: Kitfort
В наличии
В наличии
1 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.8
- Цвет
- серебристый, прозрачный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Подсветка
- есть
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 0.68
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- есть
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
7
7
79882068994
1 октября 2022
Достоинства
Чайник очень хорошо и быстро кипятит воду. Эргономичная ручка,не нагревается.Очень красивая синяя подсветка придающая чайнику ещё больший приятный внешний вид .Кнопка открытия крышки чайника имеет приятное нажатие и удобство.
Недостатки
Кнопка включения чайника немного болтается,что придаёт ощущение не надежности .Если чайник не наполнен полностью водой,стёкла запотевают после процесса кипячения воды.
Комментарии
Кратко:Достоинства чайника перекрывают его недостатки,хороший чайник)
7
79882068994
1 октября 2022
Достоинства
Чайник очень хорошо и быстро кипятит воду. Эргономичная ручка,не нагревается.Очень красивая синяя подсветка придающая чайнику ещё больший приятный внешний вид .Кнопка открытия крышки чайника имеет приятное нажатие и удобство.
Недостатки
Кнопка включения чайника немного болтается,что придаёт ощущение не надежности .Если чайник не наполнен полностью водой,стёкла запотевают после процесса кипячения воды.
Комментарии
Кратко:Достоинства чайника перекрывают его недостатки,хороший чайник)
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