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Чайники электрические
Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный

Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный

0 отзывов
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Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный
Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный
Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный
Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный
Чайник электрический Bosch TWK70B03 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 99337
Производитель: Bosch
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31 декабря
31 декабря
4 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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    Оплата при получении заказа

Характеристики
Объем, л
1.7
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
2400
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура, м
0.7
Материал корпуса
стекло
Фильтр
есть
Поддержание тепла
нет
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31 декабря
31 декабря
4 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа