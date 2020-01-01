Чайник электрический SMEG KLF04PBEU голубой
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Код товара: 94425
Производитель: SMEG
-20%
мало
мало
15 990₽
19 990₽
191
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Цвет
- голубой
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Мощность, Вт
- 2400
- Подсветка
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Материал корпуса
- металл
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- нет
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