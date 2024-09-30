Чайник электрический Kitfort КТ-654-5 черный
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1 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- черный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Материал корпуса
- пластик, стекло
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