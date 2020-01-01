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Чайники электрические
Чайник электрический Kitfort КТ-653-1 голубой

Чайник электрический Kitfort КТ-653-1 голубой

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Чайник электрический Kitfort КТ-653-1 голубой
Чайник электрический Kitfort КТ-653-1 голубой
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Код товара: 91428
Производитель: Kitfort
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31 декабря
31 декабря
1 490₽
1 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Объем, л
1
Цвет
голубой
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка крышки, блокировка включения без воды
Мощность, Вт
1100
Подсветка
есть
Материал корпуса
стекло
Особенности
индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
Заварочный чайник
нет
Вращение на 360 градусов
есть
Фильтр
есть
Управление со смартфона
нет
Поддержание тепла
нет
Двойные стенки
нет
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа