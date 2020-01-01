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Чайники электрические
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый

Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый

0 отзывов
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Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 90421
Производитель: Kitfort
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мало
мало
2 390₽
2 890₽
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Характеристики
Объем, л
1.7
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка включения без воды
Подсветка
нет
Мощность, Вт
2200
Материал корпуса
пластик
Поддержание тепла
нет
Двойные стенки
нет
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В избранное
мало
мало
2 390₽
2 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа