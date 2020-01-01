Чайник электрический Delonghi KBI2001.R красный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 89599
Производитель: Delonghi
В наличии
В наличии
7 550₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Цвет
- красный
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2000
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- металл
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура, съемная крышка
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Чайник электрический Bosch TWK 8611 серебристый
8 990₽
Чайник электрический Bosch TWK8613P черный
8 990₽
Чайник электрический Delonghi KBOV 2001 коричневый
7 190₽
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.BG бежевый
8 190₽
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
8 190₽
Чайник электрический Bosch TWK 8612P бирюзовый
8 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.