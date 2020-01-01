Чайник электрический Kitfort КТ-647 серебристый
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Код товара: 88811
Производитель: Kitfort
мало
мало
2 390₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Подсветка
- есть
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 0.7
- Материал корпуса
- металл
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- нет
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