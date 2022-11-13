Чайник электрический Vitek VT-7034 черный
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Код товара: 82098
Производитель: Vitek
мало
мало
2 190₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.8
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Материал корпуса
- пластик, стекло
- Цвет
- черный
- Фильтр
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- нет
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Вопросы и ответы
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7
79640071907
13 ноября 2022
Здравствуйте. На фото видно кнопка "поддержание температуры" . В описании товара написано нет. Так есть или нет?
1
0 0
Г
Гость 69
14.11.2022 13:23:15
79640071907, Здравствуйте! Есть поддержание температуры. В ближайшее время мы исправим информацию. Спасибо за Ваше обращение!
Ответить
0 0
7
79640071907
13 ноября 2022
Здравствуйте. На фото видно кнопка "поддержание температуры" . В описании товара написано нет. Так есть или нет?
1
0
0