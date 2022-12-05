Чайник электрический Kitfort КТ-628 серебристый
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Код товара: 76997
Производитель: Kitfort
В наличии
В наличии
2 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Подсветка
- есть
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 0.72
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь, стекло
- Цвет
- серебристый, черный
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- нет
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Махмудов Марат Русланович
5 декабря 2022
Достоинства
довольно хороший электрический чайник. качесто материала хорошое, удобный, быстро кипятится. среди конкурентов выделяется и на голову выше среди конкурентов в этом ценовом сегмен. в соотношении цены качество лучше вариант, всем советую приобрести.
Комментарии
красивая подсветка и хочу выделить мягко открывания крышки для залива воды.
М
Махмудов Марат Русланович
5 декабря 2022
Достоинства
довольно хороший электрический чайник. качесто материала хорошое, удобный, быстро кипятится. среди конкурентов выделяется и на голову выше среди конкурентов в этом ценовом сегмен. в соотношении цены качество лучше вариант, всем советую приобрести.
Комментарии
красивая подсветка и хочу выделить мягко открывания крышки для залива воды.
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