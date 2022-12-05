Чайник электрический Kitfort КТ-628 серебристый

Достоинства

довольно хороший электрический чайник. качесто материала хорошое, удобный, быстро кипятится. среди конкурентов выделяется и на голову выше среди конкурентов в этом ценовом сегмен. в соотношении цены качество лучше вариант, всем советую приобрести.