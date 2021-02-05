Чайник электрический Kitfort КТ-617 серебристый

Комментарии

Долго выбирала чайник и оставила свой выбор на чайнике KITFORT KT-617.Сделан из металла и стекла, что очень радует, так как виден сам поцесс нагрева и кипения. Тут еще есть подсветка, широкий, удобно наливать воду и мыть. Имеет длинный удобный шнур для подключения. Купила со скидкой, пользуюсь уже 3 день, покупкой довольна.