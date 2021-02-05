Чайник электрический Kitfort КТ-617 серебристый
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Код товара: 76993
Производитель: Kitfort
В наличии
В наличии
2 890₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Подсветка
- есть
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 0.72
- Материал корпуса
- пластик, нержавеющая сталь, стекло
- Цвет
- серебристый
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- нет
Отзывы 1
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r
r
rozamur2528
5 февраля 2021
Достоинства
Красивый, внешний вид, удобный, нешумный, прозрачный
Недостатки
Нет сеточки фильтра
Комментарии
Долго выбирала чайник и оставила свой выбор на чайнике KITFORT KT-617.Сделан из металла и стекла, что очень радует, так как виден сам поцесс нагрева и кипения. Тут еще есть подсветка, широкий, удобно наливать воду и мыть. Имеет длинный удобный шнур для подключения. Купила со скидкой, пользуюсь уже 3 день, покупкой довольна.
r
rozamur2528
5 февраля 2021
Достоинства
Красивый, внешний вид, удобный, нешумный, прозрачный
Недостатки
Нет сеточки фильтра
Комментарии
Долго выбирала чайник и оставила свой выбор на чайнике KITFORT KT-617.Сделан из металла и стекла, что очень радует, так как виден сам поцесс нагрева и кипения. Тут еще есть подсветка, широкий, удобно наливать воду и мыть. Имеет длинный удобный шнур для подключения. Купила со скидкой, пользуюсь уже 3 день, покупкой довольна.
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