Чайник электрический Kitfort КТ-616 серебристый

Комментарии

Мы пользуемся фирмой Kitfort уже больше года, продукция этой фирмы нас не подводила, очень практичные и удобные товары, очередной нашей покупкой стал электро чайник kitfort kt-616, мы очень довольны покупкой, спасибо производителю за такой товар.