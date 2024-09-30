Чайник электрический Kitfort КТ-616 серебристый
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Код товара: 76992
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
4 290₽
4 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.72
- Материал корпуса
- металл, стекло
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Т
Т
Тимур
30 апреля 2020
Достоинства
Практичность и надежность
Недостатки
Нет
Комментарии
Мы пользуемся фирмой Kitfort уже больше года, продукция этой фирмы нас не подводила, очень практичные и удобные товары, очередной нашей покупкой стал электро чайник kitfort kt-616, спасибо производителю за такой товар.
Т
Т
Тимур
30 апреля 2020
Достоинства
Удобно и практично
Недостатки
Нет
Комментарии
Мы пользуемся фирмой Kitfort уже больше года, продукция этой фирмы нас не подводила, очень практичные и удобные товары, очередной нашей покупкой стал электро чайник kitfort kt-616, мы очень довольны покупкой, спасибо производителю за такой товар.
Т
Тимур
30 апреля 2020
Достоинства
Практичность и надежность
Недостатки
Нет
Комментарии
Мы пользуемся фирмой Kitfort уже больше года, продукция этой фирмы нас не подводила, очень практичные и удобные товары, очередной нашей покупкой стал электро чайник kitfort kt-616, спасибо производителю за такой товар.
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